"Халл" определился с заменой Слуцкому

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"Халл" определился с заменой Слуцкому

Руководство "Халла" определилось с заменой для Леонида Слуцкого, который накануне был уволен с поста главного тренера.

Как сообщает Daily Mail, боссы "тигров" остановили свой выбор на Найджеле Эдкинсе, последним клубом которого был "Шеффилд Юнайтед".

Также 52-летний специалист известен по работе с "Саутгемптоном" и "Редингом". Стоит отметить, что Эдкинс не имеет тренерской практики с мая 2016 года.

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