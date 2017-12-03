"Халл" отправил Слуцкого в отставку

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"Халл" отправил Слуцкого в отставку

Российский специалист Леонид Слуцкий покинул "Халл", сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "тигров" недовольно последними результатами команды и приняло решение сменить наставника. Сообщается, что контракт был расторгнут по согласию сторон.

Отметим, что за 20 игр "Халл" одержал всего 4 победы и в настоящее время занимает 20-е место в Чемпионшипе.

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