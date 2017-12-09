"Халл" победил "Брентфорд" в первом матче без Слуцкого

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"Халл" победил "Брентфорд" в первом матче без Слуцкого

В рамках 21-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле одолел "Брентфорд". "Тигры" в первом матче после увольнения Леонида Слуцкого одержали победу со счётом 3:2. 

"Халл" - "Брентфорд" - 3:2

Голы: Мейлер, 47 (автогол) - 0:1, Гросицки, 54 - 1:1, Ларссон, 70 - 2:1, Ирвайн, 75 - 3:1, Иган, 87 - 3:2.

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