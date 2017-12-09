"Халл" победил "Брентфорд" в первом матче без Слуцкого
В рамках 21-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле одолел "Брентфорд". "Тигры" в первом матче после увольнения Леонида Слуцкого одержали победу со счётом 3:2.
"Халл" - "Брентфорд" - 3:2
Голы: Мейлер, 47 (автогол) - 0:1, Гросицки, 54 - 1:1, Ларссон, 70 - 2:1, Ирвайн, 75 - 3:1, Иган, 87 - 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|21
|48
|2
|Кардифф Сити
|20
|43
|3
|Бристоль Сити
|21
|40
|4
|Дерби Каунти
|21
|38
|5
|Астон Вилла
|21
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|21
|37
|7
|Лидс Юнайтед
|21
|33
|8
|Мидлсбро
|21
|32
|9
|Ипсвич Таун
|21
|32
|10
|Престон Норт Энд
|21
|32
|11
|Ноттингем Форест
|21
|30
|12
|Фулхэм
|21
|29
|13
|Брентфорд
|21
|27
|14
|Шеффилд Уэнсдэй
|21
|27
|15
|Норвич Сити
|21
|27
|16
|Рединг
|20
|26
|17
|Миллуол
|21
|23
|18
|Халл Сити
|21
|22
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|20
|Барнсли
|21
|20
|21
|Болтон Уондерерс
|21
|16
|22
|Бирмингем Сити
|21
|16
|23
|Сандерленд
|21
|15
|24
|Бертон Альбион
|21
|14