"Халл" под руководством Слуцкого вырвал ничью в товарищеском матче с "Аяксом"

Английский "Халл", возглавляемый Леонидом Слуцким, в товарищеском матче сыграл вничью с "Аяксом". Стоит отметить, что "тигры" проигрывали со счётом 1:3, однако проявили характер и избежали поражения.

"Аякс" - "Халл" - 3:3

Голы: Хенриксен, 5 - 0:1, Доусон, 7 (автогол) - 1:1, Хунтелар, 17 - 2:1, де Йонг, 53 - 3:1, Бэтти, 74 - 3:2, Уэйр, 80 - 3:3.

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