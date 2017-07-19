"Халл" покупает хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Кевин Стюарт близок к переходу в "Халл", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "тигры" заплатят за трансфер 23-летнего англичанина девять миллионов евро.

Стюарт уже покинул расположение "Ливерпуля". Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие 24 часа.

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