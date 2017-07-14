"Халл" пополнился ещё двумя новичками
"Халл" на своём официальном сайте объявил о подписании двух игроков.
Речь идёт об экс-защитнике "Эвертона" Джеймсе Йейтсе и нападающем "Уигана" Томе Пауэлле. Первый поставил подпись под годичным контрактом, а второй - под соглашением, рассчитанным на два сезона.
Ожидается, что оба футболиста будут заявлены за молодёжную команду "тигров".
Не пропустите: Хачериди может перебраться в "Халл". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся
-
Классика украинского жанра: "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок в Одессе
-
Каррера: "Ребята заслуженно выиграли этот трофей"
-
Сёмин недоволен судейством в матче со "Спартаком"
-
Промес признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"
-
Родриго Кайо близок к переходу в "Зенит"
-
"Галатасарай" претендует на защитника "Севильи"
-
"Эйбар" объявил о трансферах Анхеля и Хордана
-
"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"
-
Капустка перешёл в "Фрайбург"
-
Ундер прибыл в расположение "Ромы"
-
"Спартак" – "Локомотив" - 2:1 (обзор)
-
Марсело Гедес стал игроком "Лиона"
-
"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России
-
Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Индепендьенте"
-
Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро
-
Игнашевич пропустит матч с "Анжи"
-
"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|46
|94
|2
|Брайтон & Хоув Альбион
|46
|93
|3
|Рединг
|46
|85
|4
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|81
|5
|Хаддерсфилд Таун
|46
|81
|6
|Фулхэм
|46
|80
|7
|Лидс Юнайтед
|46
|75
|8
|Норвич Сити
|46
|70
|9
|Дерби Каунти
|46
|67
|10
|Брентфорд
|46
|64
|11
|Престон Норт Энд
|46
|62
|12
|Кардифф Сити
|46
|62
|13
|Астон Вилла
|46
|62
|14
|Барнсли
|46
|58
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|46
|58
|16
|Ипсвич Таун
|46
|55
|17
|Бристол Сити
|46
|54
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|53
|19
|Бирмингем Сити
|46
|53
|20
|Бертон Альбион
|46
|52
|21
|Ноттингем Форест
|46
|51
|22
|Блэкберн Роверс
|46
|51
|23
|Уиган Атлетик
|46
|42
|24
|Ротерхэм Юнайтед
|46
|23