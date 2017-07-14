"Халл" пополнился ещё двумя новичками

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"Халл" пополнился ещё двумя новичками

"Халл" на своём официальном сайте объявил о подписании двух игроков.

Речь идёт об экс-защитнике "Эвертона" Джеймсе Йейтсе и нападающем "Уигана" Томе Пауэлле. Первый поставил подпись под годичным контрактом, а второй - под соглашением, рассчитанным на два сезона.

Ожидается, что оба футболиста будут заявлены за молодёжную команду "тигров".

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