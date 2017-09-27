"Халл" – "Престон" - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Престоном".
Не пропустите: "Халл" Слуцкого дома проиграл "Престону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|9
|20
|2
|Вулверхэмптон
|9
|20
|3
|Кардифф Сити
|9
|20
|4
|Шеффилд Юнайтед
|9
|18
|5
|Астон Вилла
|10
|16
|6
|Престон Норт Энд
|9
|16
|7
|Мидлсбро
|9
|15
|8
|Ипсвич Таун
|8
|15
|9
|Бристол Сити
|9
|14
|10
|Шеффилд Уэнсдэй
|9
|13
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|12
|12
|Ноттингем Форест
|9
|12
|13
|Норвич Сити
|9
|12
|14
|Фулхэм
|9
|11
|15
|Дерби Каунти
|8
|11
|16
|Миллуол
|9
|10
|17
|Халл Сити
|9
|9
|18
|Рединг
|8
|9
|19
|Бертон Альбион
|10
|9
|20
|Брентфорд
|9
|7
|21
|Барнсли
|8
|7
|22
|Сандерленд
|9
|6
|23
|Бирмингем Сити
|9
|5
|24
|Болтон Уондерерс
|9
|2