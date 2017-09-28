"Халл" продлил контракт с ключевым форвардом
"Халл" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Джерродом Боуэном.
21-летний нападающий заключил с "тиграми" соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.
Стоит отметить, что Боуэн является лучшим бомбардиром "Халла" в этом сезоне - в его активе 6 голов в 10 матчах.
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|10
|21
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|Лидс Юнайтед
|10
|20
|4
|Вулверхэмптон
|10
|20
|5
|Престон Норт Энд
|10
|19
|6
|Ипсвич Таун
|9
|18
|7
|Бристол Сити
|10
|17
|8
|Астон Вилла
|10
|16
|9
|Мидлсбро
|10
|15
|10
|Норвич Сити
|10
|15
|11
|Фулхэм
|10
|14
|12
|Миллуол
|10
|13
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|13
|14
|Шеффилд Уэнсдэй
|10
|13
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|Дерби Каунти
|9
|12
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|Ноттингем Форест
|10
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|17
|Халл Сити
|10
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|18
|Рединг
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|Бертон Альбион
|10
|9
|20
|Брентфорд
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|Барнсли
|9
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|22
|Бирмингем Сити
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