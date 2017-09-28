"Халл" продлил контракт с ключевым форвардом

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"Халл" продлил контракт с ключевым форвардом

"Халл" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Джерродом Боуэном.

21-летний нападающий заключил с "тиграми" соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.

Стоит отметить, что Боуэн является лучшим бомбардиром "Халла" в этом сезоне - в его активе 6 голов в 10 матчах.

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