"Халл Сити" – "Бристоль Сити" - 2:3 (обзор)

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"Халл Сити" – "Бристоль Сити" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура Чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бристоль Сити".

Не пропустите: "Халл" Слуцкого уступил "Бристоль Сити", по ходу матча выигрывая в два мяча. | http://soccernews.ru

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3 Шеффилд Юнайтед 19 37
4 Астон Вилла 19 35
5 Бристоль Сити 19 34
6 Дерби Каунти 18 32
7 Мидлсбро 19 29
8 Лидс Юнайтед 19 29
9 Ноттингем Форест 18 27
10 Ипсвич Таун 18 26
11 Шеффилд Уэнсдэй 19 26
12 Фулхэм 19 26
13 Престон Норт Энд 19 26
14 Норвич Сити 19 24
15 Брентфорд 18 23
16 Куинз Парк Рейнджерс 18 21
17 Барнсли 18 20
18 Рединг 18 20
19 Миллуол 19 19
20 Халл Сити 19 18
21 Бирмингем Сити 19 16
22 Сандерленд 19 14
23 Бертон Альбион 19 14
24 Болтон Уондерерс 19 13
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