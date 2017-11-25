"Халл Сити" – "Бристоль Сити" - 2:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура Чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бристоль Сити".
Не пропустите: "Халл" Слуцкого уступил "Бристоль Сити", по ходу матча выигрывая в два мяча. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|19
|44
|2
|Кардифф Сити
|18
|37
|3
|Шеффилд Юнайтед
|19
|37
|4
|Астон Вилла
|19
|35
|5
|Бристоль Сити
|19
|34
|6
|Дерби Каунти
|18
|32
|7
|Мидлсбро
|19
|29
|8
|Лидс Юнайтед
|19
|29
|9
|Ноттингем Форест
|18
|27
|10
|Ипсвич Таун
|18
|26
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|19
|26
|12
|Фулхэм
|19
|26
|13
|Престон Норт Энд
|19
|26
|14
|Норвич Сити
|19
|24
|15
|Брентфорд
|18
|23
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|21
|17
|Барнсли
|18
|20
|18
|Рединг
|18
|20
|19
|Миллуол
|19
|19
|20
|Халл Сити
|19
|18
|21
|Бирмингем Сити
|19
|16
|22
|Сандерленд
|19
|14
|23
|Бертон Альбион
|19
|14
|24
|Болтон Уондерерс
|19
|13