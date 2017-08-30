"Халл Сити" согласовал аренду Мусы

Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса близок к переходу в "Халл Сити", сообщает Leicester Mercury.

По сведениям издания, "тигры" согласовали аренду футболиста с правом последующего выкупа.

На трансфере форварда настоял лично главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий, который ранее работал с ним в ЦСКА.

Ожидается, что переход 24-летнего Мусы будет оформлен 31 августа.

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