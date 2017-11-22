"Халл Сити" сыграл вничью с "Миллуолом", не сумев победить в пятом матче подряд

В матче 18-го тура чемпионата Англии в Чемпионшипе "Халл Сити" на выезде разошелся миром с "Миллуоллом" (0:0).

Стоит отметить, что "тигры" не сумели выиграть уже в пятом матче подряд. В последний раз "Халл" побеждал "Барнсли" (1:0) 21 октября.

После 18 туров "Халл" с 18 очками занимает 20 место в турнирной таблице.

Напомним, что клуб возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

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