"Халл Сити" вылетел из Кубка Лиги, "Лестер" и "Кристал Пэлас" идут дальше
Состоялись матчи второго раунда Кубка английской Лиги. Стоит отметить победы "Кристал Пэласа" и "Лестера", а также вылет "Халл Сити", который возглавляет Леонид Слуцкий.
"Кристал Пэлас" – "Ипсвич" - 2:1 (0:0)
Голы: Макартур, 76 - 1:0, Макартур, 84 - 2:0, Целина, 90 - 2:1
"Карлайл Юнайтед" – "Сандерленд" - 1:2 (0:1)
Голы: Лав, 25 - 0:1, Грейнджер, 60 - 1:1, Гуч, 80 - 1:2
"Астон Вилла" – "Уиган" - 4:1 (3:1)
Голы: Хоган, 19 - 1:0, Адома, 36 - 2:0, Колклаф, 43 - 2:1, Хоган, 44 - 3:1, Бьярнасон, 74 - 4:1
"Шеффилд Юнайтед" – "Лестер" - 1:4 (0:0)
Голы: Грэй, 52 - 0:1, Слимани, 63 - 0:2, Слимани, 67 - 0:3, Лэйвери, 83 - 1:3, Муса, 90 - 1:4
"Донкастер" – "Халл" - 2:0 (0:0)
Голы: Мэй, 48 - 1:0, Роу, 54 - 2:0
"Мидлсбро" – "Сканторп" - 3:0 (2:0)
Голы: Фабио, 17 - 1:0, Бейкер, 30 - 2:0, Флетчер, 55 - 3:0
"Аккрингтон" – "Вест Бромвич" - 1:3 (0:2)
Голы: Рондон, 11 - 0:1, Филлипс, 31 - 0:2, Родригес, 63 - 0:3, Дэллисон, 88 - 1:3
"МК Донс" – "Суонси" - 1:4 (1:1)
Голы: Сиджер, 17 - 1:0, Фер, 19 - 1:1, Фер, 60 - 1:2, Абрахам, 71 - 1:3, Айю, 86 - 1:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0