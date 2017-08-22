"Халл Сити" вылетел из Кубка Лиги, "Лестер" и "Кристал Пэлас" идут дальше

Состоялись матчи второго раунда Кубка английской Лиги. Стоит отметить победы "Кристал Пэласа" и "Лестера", а также вылет "Халл Сити", который возглавляет Леонид Слуцкий.

"Кристал Пэлас" – "Ипсвич" - 2:1 (0:0)

Голы: Макартур, 76 - 1:0, Макартур, 84 - 2:0, Целина, 90 - 2:1

"Карлайл Юнайтед" – "Сандерленд" - 1:2 (0:1)

Голы: Лав, 25 - 0:1, Грейнджер, 60 - 1:1, Гуч, 80 - 1:2

"Астон Вилла" – "Уиган" - 4:1 (3:1)

Голы: Хоган, 19 - 1:0, Адома, 36 - 2:0, Колклаф, 43 - 2:1, Хоган, 44 - 3:1, Бьярнасон, 74 - 4:1

"Шеффилд Юнайтед" – "Лестер" - 1:4 (0:0)

Голы: Грэй, 52 - 0:1, Слимани, 63 - 0:2, Слимани, 67 - 0:3, Лэйвери, 83 - 1:3, Муса, 90 - 1:4

"Донкастер" – "Халл" - 2:0 (0:0)

Голы: Мэй, 48 - 1:0, Роу, 54 - 2:0

"Мидлсбро" – "Сканторп" - 3:0 (2:0)

Голы: Фабио, 17 - 1:0, Бейкер, 30 - 2:0, Флетчер, 55 - 3:0

"Аккрингтон" – "Вест Бромвич" - 1:3 (0:2)

Голы: Рондон, 11 - 0:1, Филлипс, 31 - 0:2, Родригес, 63 - 0:3, Дэллисон, 88 - 1:3

"МК Донс" – "Суонси" - 1:4 (1:1)

Голы: Сиджер, 17 - 1:0, Фер, 19 - 1:1, Фер, 60 - 1:2, Абрахам, 71 - 1:3, Айю, 86 - 1:4

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