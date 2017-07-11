"Халл" Слуцкого арендовал игрока "Челси"

Теги халл ситичелси

"Халл" Слуцкого арендовал игрока "Челси""Челси"на официальном сайте объявил о переходе защитника Ола Темитайо Эйны в "Халл Сити".

В клубе российского специалиста Леонида Слуцкого 20-летний футболист будет играть на правах аренды.

Контракт рассчитан до конца сезона.

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого пройдет 5 августа, когда "Халл" сыграет против "Астон Виллы".

Читайте: Хавбек "Халла": "Слуцкий впечатлил всех в команде" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов