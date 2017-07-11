"Халл" Слуцкого арендовал игрока "Челси"

"Челси"на официальном сайте объявил о переходе защитника Ола Темитайо Эйны в "Халл Сити".

В клубе российского специалиста Леонида Слуцкого 20-летний футболист будет играть на правах аренды.

Контракт рассчитан до конца сезона.

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого пройдет 5 августа, когда "Халл" сыграет против "Астон Виллы".

Читайте: Хавбек "Халла": "Слуцкий впечатлил всех в команде" | http://soccernews.ru