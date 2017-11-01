"Халл" Слуцкого дома проиграл "Мидлсбро" в матче Чемпионшипа

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"Халл" Слуцкого дома проиграл "Мидлсбро" в матче Чемпионшипа

В матче 15-го тура первого английского дивизиона (Чемпионшип) "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле потерпел поражение от "Мидлсбро". После этого матча "Халл" делит 17-19 места в турнирной таблице.

"Халл" – "Мидлсбро" - 1:3 (0:2)
Голы: Брэйтуэйт, 13 - 0:1, Ассомбалонга, 36 - 0:2, Гросицки, 72 - 1:2, Лидбиттер, 85 (с пенальти) - 1:3

"Халл": Макгрегор, Доусон, Кларк, Томори, Хектор, Стюарт (Дико, 46), Ларссон (Гросицки, 53), Мейлер, Ирвайн, Боуэн, Кэмпбелл (Диоманде, 67).

"Мидлсбро": Рэндолф, Айяла, Фабио (Френд, 11), Кристи, Гибсон, Тавернье (Джонсон, 71), Хаусон, Лидбиттер, Даунинг, Ассомбалонга (Флетчер, 79), Брэйтуэйт.

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