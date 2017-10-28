"Халл" Слуцкого дома проиграл "Ноттингем Форест"

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"Халл" Слуцкого дома проиграл "Ноттингем Форест"

В рамках 14-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле потерпел поражение от "Ноттингем Форест" со счётом 2:3.

"Халл" – "Ноттингем Форест" - 2:3

Голы: Дауэлл, 29 - 0:1, Дауэлл, 71 - 0:2, Боуэн, 76 - 1:2, Дауэлл, 83 (пенальти) - 1:3, Хектор, 88 - 2:3.

"Халл": Макгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Мейлер, Ларссон, Хенриксен (Тораль, 46; Дико, 54), Гросицки (Ирвайн, 46), Кэмпбелл, Боуэн.

"Ноттингем Форест": Смит, Уоррелл, Лихай, Дариква, Мансьенн, Дауэлл, Воэн (Бухалакис, 70), Осборн, Бридкатт, Маккей (Уорд, 80), Каммингс (Уокер, 70).

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