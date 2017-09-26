"Халл" Слуцкого дома проиграл "Престону"

В рамках десятого тура Чемпионшипа "Халл" под руководством Леонида Слуцкого на своём поле уступил "Престону" со счётом 1:2. Таким образом, "тигры" остались с 9 очками в активе и занимают 17-е место в турнирной таблице первенства.

"Халл" – "Престон" - 1:2

Голы: Баркхузен, 37 - 0:1, Боуэн, 50 - 1:1, Робинсон, 88 - 1:2.

"Халл": Макгрегор, Доусон, Хектор, Кингсли (Кларк, 25), Томори (Гросицки, 46), Ирвайн, Мейлер, Ларссон, Айна, Боуэн, Кэмпбелл (Дико, 84).

"Престон": Максвелл, Дэвис, Хантингтон, Фишер, Эрл, Джонсон, Уэлш (Робинсон, 67), Браун, Магуайр, Хьюджилл (Харроп, 67), Баркхузен (Хорган, 78).

Не пропустите: Слуцкий: "Чемпионшип - интересный, но трудный турнир". | http://soccernews.ru