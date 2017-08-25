"Халл" Слуцкого дома уничтожил "Болтон", "Астон Вилла" потеряла очки в Бристоле

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"Халл" Слуцкого дома уничтожил "Болтон", "Астон Вилла" потеряла очки в Бристоле

В рамках пятого тура Чемпионшипа состоялись два матча. "Астон Вилла" в гостях не сумела обыграть "Бристоль Сити", а "Халл" на своём поле разгромил "Болтон".

"Бристоль Сити" – "Астон Вилла" - 1:1

Голы: Пэтерсон, 60 - 1:0, Онома, 64 - 1:1.

"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Брайен, Пизано, Бейкер, Пэк (Элиассон, 86), Смит, Рид, Браунхилл, Пэтерсон (О`Дода, 86), Дьедиу (Вудроу, 74).

"Астон Вилла": Джонстон, Терри, Самба (Бри, 46), Тэйлор, Честер, Хурихэйн, Аль-Мухаммади, Грин (Бьярнасон, 80), Уэлан, Онома, Дэвис (Хоган, 79).


"Халл" – "Болтон" - 4:0

Голы: Диоманде, 13 - 1:0, Боуэн, 19 - 2:0, Гросицки, 29 - 3:0, Боуэн, 88 - 4:0.

"Халл": Макгрегор, Хектор, Доусон, Айна, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Гросицки (Уир, 86), Кларк (Кингсли, 77), Диоманде, Боуэн.

"Болтон": Ховард, Дервит, Тэйлор, Берк, Биверс, Караджан (Прэтли, 15), Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Мэдин, Армстронг.

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