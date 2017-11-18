"Халл" Слуцкого дома упустил победу над "Ипсвичем"

В рамках 17-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле потерял очки в матче с "Ипсвичем", пропустив второй гол в самой концовке встречи.

"Халл" – "Ипсвич" - 2:2

Голы: Макголдрик, 6 - 0:1, Боуэн, 34 - 1:1, Дико, 51 - 2:1, Спенс, 88 - 2:2.

"Халл": Макгрегор, Доусон, Томори, Айна, Хектор, Стюарт, Ларссон (Мейлер, 81), Хенриксен, Гросицки (Ирвайн, 68), Боуэн, Дико (Диоманде, 89).

"Ипсвич": Бялковски, Чемберс, Коннолли (Уорд, 80), Кнудсен, Уэбстер, Целина, Скас, Спенс, Макголдрик (Сирс, 86), Гарнер, Уогхорн.

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