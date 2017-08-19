"Халл" Слуцкого на выезде уступил КПР

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"Халл" Слуцкого на выезде уступил КПР

В рамках 4-го тура Чемпионшипа КПР одержал победу над "Халл Сити".

КПР – "Халл" 2:1

Голы: Боуэн, 35 - 0:1, Смит, 74 - 1:1, Силла, 90 - 2:1

КПР: Смитис, Онуоха, Бидуэлл, Перч, Баптист (Вшолек, 63), Луа-Луа (Смит, 57), Скоуэн, Мэкки (Силла, 72), Луонго, Фримэн, Уошингтон.

"Халл": Макгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Ларссон, Стюарт (Диоманде, 10), Мейлер, Гросицки, Кэмпбелл (Мазух, 46), Боуэн.

Предупреждения: Мейлер (56), Ларссон (60), Перч (83), Макгрегор (87), Силла (90), Смит (90). | http://soccernews.ru

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