"Халл" Слуцкого одержал выездную победу над "Барнсли"
В рамках 13-го тура Чемпионшипа "Халл Сити" под руководством Слуцкого переиграл "Барнсли".
"Барнсли" - "Халл 0:1
Гол: Кэмпбелл, 78 - 0:1
"Барнсли: Дэвис - Джексон (Макдоналд, 78), Фрайерс, Маккарти, Линдси - Хэммилл, Макгиэн, Уильямс, Барнс (Хеджес, 64) - Угбо (Тиам, 67), Брэдшоу
"Халл": Макгрегор - Доусон, Кларк, Айна, Хектор - Ларссон, Стюарт, Хенриксен, Гросицки (Ирвайн, 64) - Дико (Кэмпбелл, 63), Боуэн
Предупреждения: Стюарт (29), Макгиэн (55), Кэмпбелл (83), Макгрегор (90). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|13
|29
|2
|Кардифф Сити
|13
|27
|3
|Шеффилд Юнайтед
|13
|27
|4
|Лидс Юнайтед
|13
|23
|5
|Астон Вилла
|13
|22
|6
|Бристол Сити
|13
|21
|7
|Престон Норт Энд
|13
|21
|8
|Дерби Каунти
|12
|19
|9
|Норвич Сити
|12
|19
|10
|Ипсвич Таун
|11
|18
|11
|Фулхэм
|13
|18
|12
|Ноттингем Форест
|13
|18
|13
|Мидлсбро
|13
|17
|14
|Халл Сити
|13
|16
|15
|Миллуол
|13
|16
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|13
|16
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|13
|15
|18
|Брентфорд
|13
|13
|19
|Барнсли
|12
|12
|20
|Рединг
|12
|12
|21
|Бирмингем Сити
|13
|11
|22
|Бертон Альбион
|13
|10
|23
|Сандерленд
|13
|9
|24
|Болтон Уондерерс
|13
|6