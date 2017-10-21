"Халл" Слуцкого одержал выездную победу над "Барнсли"

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"Халл" Слуцкого одержал выездную победу над "Барнсли"

В рамках 13-го тура Чемпионшипа "Халл Сити" под руководством Слуцкого переиграл "Барнсли".

"Барнсли" - "Халл 0:1

Гол: Кэмпбелл, 78 - 0:1

"Барнсли: Дэвис - Джексон (Макдоналд, 78), Фрайерс, Маккарти, Линдси - Хэммилл, Макгиэн, Уильямс, Барнс (Хеджес, 64) - Угбо (Тиам, 67), Брэдшоу

"Халл": Макгрегор - Доусон, Кларк, Айна, Хектор - Ларссон, Стюарт, Хенриксен, Гросицки (Ирвайн, 64) - Дико (Кэмпбелл, 63), Боуэн

Предупреждения: Стюарт (29), Макгиэн (55), Кэмпбелл (83), Макгрегор (90). | http://soccernews.ru

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