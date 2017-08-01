"Халл" Слуцкого представил новый комплект формы

"Халл Сити" представил гостевую форму на предстоящий сезон.

Экипировка выполнена в белом цвете, но при этом на футболке имеются оранжевые элементы.

Напомним, что летом команду возглавил Леонид Слуцкий. В первом матче сезона в Чемпионшипе "тигры" сыграют на выезде с "Астон Виллой". Игра пройдет 5 августа.

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