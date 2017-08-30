"Халл" Слуцкого приобрел хавбека сборной Австралии

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"Халл" Слуцкого приобрел хавбека сборной Австралии

Хавбек "Бертона" Джексон Ирвин стал игроком "Халла", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сборной Австралии заключил с "тиграми" трехлетнее соглашение. О стоимости сделки не сообщается.

В прошлом сезоне Ирвин провел 44 матча и забил 10 голов.

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