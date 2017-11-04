"Халл" Слуцкого разгромно проиграл "Шеффилду"

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"Халл" Слуцкого разгромно проиграл "Шеффилду"

В рамках 16-го тура Чемпионшипа "Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого разгромно уступил "Шеффилду".

"Шеффилд Юнайтед" – "Халл" 4:1

Голы: Гросицки, 29 - 0:1, Кларк, 53 - 1:1, Кларк, 76 - 2:1, Кларк, 80 - 3:1, Кларк, 88 - 4:1

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Райт, О`Коннелл, Стивенс, Картер-Викерс, Коуттс, Башем, Флек, Даффи (Ландстрем, 86), Кларк (Доналдсон, 90), Шарп (Брукс, 83).

"Халл": Макгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Томори, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Ирвайн (Хенриксен, 83), Гросицки, Кэмпбелл (Дико, 71), Боуэн.

Предупреждения: Кларк (23), Айна (39), Кэмпбелл (42). | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 16 35
2 Шеффилд Юнайтед 16 33
3 Кардифф Сити 16 31
4 Бристол Сити 16 30
5 Мидлсбро 16 26
6 Астон Вилла 16 26
7 Дерби Каунти 15 25
8 Ипсвич Таун 15 24
9 Ноттингем Форест 16 24
10 Лидс Юнайтед 16 23
11 Шеффилд Уэнсдэй 16 23
12 Брентфорд 16 22
13 Норвич Сити 16 22
14 Престон Норт Энд 16 21
15 Куинз Парк Рейнджерс 16 21
16 Барнсли 15 19
17 Фулхэм 16 19
18 Рединг 15 18
19 Миллуол 16 17
20 Халл Сити 16 16
21 Бертон Альбион 16 13
22 Бирмингем Сити 16 12
23 Болтон Уондерерс 16 11
24 Сандерленд 16 10
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