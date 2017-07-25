"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Нантом" в товарищеском матче

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"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Нантом" в товарищеском матче

В товарищеском матче английский "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, в товарищеском поединке сыграл вничью с французским "Нантом".

"Халл Сити" (Англия) - "Нант" (Франция) - 0:0

"Халл" (стартовый состав): Макгрегор, Айна, Боуэн, Кэмпбелл, Кларк, Клукас, Гросицки, Эрнандес, Ленихан, Мазух, Стюарт | http://soccernews.ru

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