"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом"
Сегодня в рамках 8-го тура английского Чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом".
"Халл Сити" - "Сандерленд" - 1:1
Голы: Воган, 17 - 0:1, Мейлер, 82 - 1:1.
"Халл Сити": Макгрегор, Томори, Доусон, Эктор (Мейлер, 46), Аина, Ларссон, Хенриксен (Торал, 46), Кингсли, Боуэн, Дико (Кэмпбелл, 70), Гросицкий.
"Сандерленд": Рюйтер, Мэттьюс, Коне, Уилсон, Овьедо, Ндонг, Кэттермоул, Макманаман (Джонс, 80), Уильямс (Родуэлл, 76), Ханимэн, Воган (Гуч, 89).
Напомним, Тошич опроверг слухи о своем возможном переходе в "Халл". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|8
|17
|2
|Вулверхэмптон
|8
|17
|3
|Кардифф Сити
|8
|17
|4
|Престон Норт Энд
|8
|15
|5
|Ипсвич Таун
|7
|15
|6
|Шеффилд Юнайтед
|8
|15
|7
|Мидлсбро
|8
|14
|8
|Бристол Сити
|8
|13
|9
|Шеффилд Уэнсдэй
|8
|13
|10
|Ноттингем Форест
|8
|12
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|11
|12
|Норвич Сити
|8
|11
|13
|Астон Вилла
|8
|10
|14
|Фулхэм
|8
|10
|15
|Дерби Каунти
|7
|10
|16
|Миллуол
|8
|9
|17
|Халл Сити
|8
|8
|18
|Рединг
|7
|8
|19
|Бертон Альбион
|8
|8
|20
|Барнсли
|7
|7
|21
|Сандерленд
|8
|6
|22
|Брентфорд
|8
|4
|23
|Бирмингем Сити
|8
|4
|24
|Болтон Уондерерс
|8
|2