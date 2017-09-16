"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом"

Сегодня в рамках 8-го тура английского Чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом".

"Халл Сити" - "Сандерленд" - 1:1

Голы: Воган, 17 - 0:1, Мейлер, 82 - 1:1.

"Халл Сити": Макгрегор, Томори, Доусон, Эктор (Мейлер, 46), Аина, Ларссон, Хенриксен (Торал, 46), Кингсли, Боуэн, Дико (Кэмпбелл, 70), Гросицкий.

"Сандерленд": Рюйтер, Мэттьюс, Коне, Уилсон, Овьедо, Ндонг, Кэттермоул, Макманаман (Джонс, 80), Уильямс (Родуэлл, 76), Ханимэн, Воган (Гуч, 89).

Напомним, Тошич опроверг слухи о своем возможном переходе в "Халл". | soccernews.ru