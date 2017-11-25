"Халл" Слуцкого уступил "Бристоль Сити", по ходу матча выигрывая в два мяча
Второй по значимости английский дивизион стал привлекать больше внимания российского любителя футбола благодаря тому, что перед началом сезона известный отечественный специалист Леонид Слуцкий возглавил клуб "Халл Сити", только покинувший Премьер-Лигу. Несмотря на то, что "тигры" очень даже неплохо стартовали, расписав ничью с "Астон Виллой" и разгромив "Бертон", дальше дела пошли куда хуже. К 19 туру "янтарно-черные" опустились на 20 строчку в турнирной таблице и в британских средствах массовой информации вовсю заговорили об отставке Леонида Викторовича.
На этот раз "Халлу" предстояло встретиться с серьезным соперником, располагающимся на пятой позиции "Бристоль Сити". Предполагалось, что именно этот матч может стать последним для Слуцкого у руля английского клуба, если не будет добыта победа. Российскому наставнику не позавидуешь. Ведь помимо колоссального давления со стороны прессы, "тигры" на протяжении всей кампании имеют огромные кадровые проблемы, в том числе и по причине переполненного лазарета. Важно, что к поединку против "зарянок" успел восстановиться основной нападающий "янтарно-черных" Фрэйзер Кэмпбелл, также на поле после дисквалификации вернулся Себастьян Ларссон.
С первых же минут хозяева стремительно бросились вперед, прессингуя в том числе и голкипера гостевой команды. Но все же основная борьба была в центре поля, никто из соперников не желал уступать, в связи с чем очень скоро главный арбитр начал раздавать предупреждения. К восьмой минуте первого тайма на "горчичнике" повисли защитник "тигров" Томори и опорник "Бристоля" Пэк. Первого опасного момента пришлось ждать 14 минут, когда Аина взял на себя инициативу, сместившись с мячом в центр, плотно пробил в дальний угол, но сфера в нескольких сантиметрах разминулась со штангой.
К экватору первой половины встречи игра немного успокоилась, а завести своих подопечных Леониду Слуцкому удалось лишь ближе к 30-й минуте. "Халл" снова начал поддавливать гостей и тут же это принесло свои плоды: Кэмпбелл, получив мяч на линии штрафной площади вогнал "кожаного" в сетку ворот, завалившегося на газон Филдинга. Пропустив гол, "Бристоль" постарался навязать свою игру, но хозяева их быстро "перекусили", сохранив свое преимущество в счете.
Чтобы изменить ситуацию, главнокомандующий "Бристоля" Ли Джонсон еще в перерыве сделал двойную замену, усилив атакующие позиции, а уже на 55-й минуте использовал и третью, выпустив еще одного форварда. Но это не спасло гостей от второго пропущенного гола: в суматохе "зарянки" забыли о Джарроде Боуэне, который в упор расстрелял Филдинга. Тем не менее, гостям не было чего терять и "Халл" дрогнул. Сначала Флинт со второго раза результативно замкнул заброс в штрафную, затем взялся за дело лучший бомбардир "Бристоля" Бобби Рид, который, воспользовавшись паникой в защите "тигров", легко сделал счет равным.
В концовке поединка "Халл" окончательно поплыл, а точку в матче классным дальним ударом поставил Браунхилл, вырвав для своей команды три очка. Итак, "тигры" во главе с Леонидом Слуцким в очередной раз терпят поражение. И кто знает, может это был последний матч российского специалиста во главе английской команды.
"Халл Сити" – "Бристоль Сити" – 2:3
Голы: Кэмпбелл, 33 – 1:0, Боуэн, 61 – 2:0, Флинт, 68 – 2:1, Рид, 79 – 2:2, Браунхилл, 89 – 2:3
"Халл": Макгрегор, Томори, Мазух, Хектор, Аина, Ларссон (Мейлер, 74), Стюарт, Боуэн (Гросицки, 87), Хенриксен, Ирвин, Кэмпбэлл (Дико, 74)
"Бристоль": Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон, О'Дода (Джурич, 55), Браунхилл, Смит, Пэк (Патерсон, 46), Рид, Вудроу (Элиассон, 46)
Богдан Архипенко
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