"Халл" стал лидером Чемпионшипа по забитым мячам

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"Халл" стал лидером Чемпионшипа по забитым мячам

В матче 11-го тура Чемпионшипа "Халл" победил "Бирмингем" со счётом 6:1.

Таким образом, команда Леонида Слуцкого в этом сезоне забила 22 гола в играх второго по значимости английского дивизиона.

"Халл" лидирует по этому показателю - ближайшими преследователями "тигров" являются "Бристоль Сити" и "Ипсвич", в активе которых по 20 забитых мячей. | http://soccernews.ru

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