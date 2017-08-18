"Халл" теряет ещё одного игрока стартового состава

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"Халл" теряет ещё одного игрока стартового состава

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник Маркус Хенриксен выбыл из строя из-за травмы.

По словам российского специалиста, у 25-летнего норвежца повреждение ноги, из-за которого он пробудет в лазарете от 4 до 6 недель.

Ранее "Халл" надолго потерял ключевого форварда Абеля Эрнандеса. Сначала предполагалось, что 27-летний уругваец может пропустить остаток сезона, но, по уточнённым данным, сроки восстановления составят шесть месяцев. | http://soccernews.ru

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