"Халл" теряет ещё одного игрока стартового состава
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник Маркус Хенриксен выбыл из строя из-за травмы.
По словам российского специалиста, у 25-летнего норвежца повреждение ноги, из-за которого он пробудет в лазарете от 4 до 6 недель.
Ранее "Халл" надолго потерял ключевого форварда Абеля Эрнандеса. Сначала предполагалось, что 27-летний уругваец может пропустить остаток сезона, но, по уточнённым данным, сроки восстановления составят шесть месяцев. | http://soccernews.ru
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