"Халл" упустил победу над "Норвичем"

В рамках 12-го тура Чемпионшипа "Норвич" на своём поле спас ничью в матче с "Халлом". Стоит отметить, что "тигры" почти весь второй тайм играли вдесятером.

"Норвич" – "Халл" - 1:1

Голы: Дико, 29 - 0:1, Оливейра, 90 - 1:1.

"Норвич": Ганн, Клозе, Хазбенд (Штиперманн, 74), Пинту, Циммерманн, Трибулл (Оливейра, 74), Рид (Хулахан, 67), Вранчич, Мэддисон, Вилдсхут, Джером.

"Халл": Макгрегор, Кларк, Айна, Доусон, Хектор, Ларссон (Томори, 85), Хенриксен, Мейлер, Гросицки (Диоманде, 72), Дико (Стюарт, 62), Боуэн.

Удаление: Мейлер (57).

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