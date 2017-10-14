"Халл" упустил победу над "Норвичем"
В рамках 12-го тура Чемпионшипа "Норвич" на своём поле спас ничью в матче с "Халлом". Стоит отметить, что "тигры" почти весь второй тайм играли вдесятером.
"Норвич" – "Халл" - 1:1
Голы: Дико, 29 - 0:1, Оливейра, 90 - 1:1.
"Норвич": Ганн, Клозе, Хазбенд (Штиперманн, 74), Пинту, Циммерманн, Трибулл (Оливейра, 74), Рид (Хулахан, 67), Вранчич, Мэддисон, Вилдсхут, Джером.
"Халл": Макгрегор, Кларк, Айна, Доусон, Хектор, Ларссон (Томори, 85), Хенриксен, Мейлер, Гросицки (Диоманде, 72), Дико (Стюарт, 62), Боуэн.
Удаление: Мейлер (57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|12
|26
|2
|Кардифф Сити
|12
|24
|3
|Шеффилд Юнайтед
|12
|24
|4
|Бристол Сити
|12
|21
|5
|Престон Норт Энд
|12
|21
|6
|Лидс Юнайтед
|12
|20
|7
|Астон Вилла
|12
|19
|8
|Норвич Сити
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ипсвич Таун
|11
|18
|11
|Мидлсбро
|12
|17
|12
|Шеффилд Уэнсдэй
|12
|16
|13
|Ноттингем Форест
|11
|15
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|12
|14
|15
|Халл Сити
|12
|13
|16
|Миллуол
|12
|13
|17
|Дерби Каунти
|10
|13
|18
|Брентфорд
|12
|12
|19
|Барнсли
|11
|12
|20
|Рединг
|11
|12
|21
|Бирмингем Сити
|12
|11
|22
|Бертон Альбион
|12
|10
|23
|Сандерленд
|12
|8
|24
|Болтон Уондерерс
|12
|5