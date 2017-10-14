"Халл" упустил победу над "Норвичем"

Теги норвич ситихалл сити

"Халл" упустил победу над "Норвичем"

В рамках 12-го тура Чемпионшипа "Норвич" на своём поле спас ничью в матче с "Халлом". Стоит отметить, что "тигры" почти весь второй тайм играли вдесятером.

"Норвич" – "Халл" - 1:1

Голы: Дико, 29 - 0:1, Оливейра, 90 - 1:1.

"Норвич": Ганн, Клозе, Хазбенд (Штиперманн, 74), Пинту, Циммерманн, Трибулл (Оливейра, 74), Рид (Хулахан, 67), Вранчич, Мэддисон, Вилдсхут, Джером.

"Халл": Макгрегор, Кларк, Айна, Доусон, Хектор, Ларссон (Томори, 85), Хенриксен, Мейлер, Гросицки (Диоманде, 72), Дико (Стюарт, 62), Боуэн.

Удаление: Мейлер (57).

Не пропустите: Бывший спортивный директор ЦСКА Яровинский получил работу в "Халл Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 12 26
2 Кардифф Сити 12 24
3 Шеффилд Юнайтед 12 24
4 Бристол Сити 12 21
5 Престон Норт Энд 12 21
6 Лидс Юнайтед 12 20
7 Астон Вилла 12 19
8 Норвич Сити 12 19
9 Фулхэм 12 18
10 Ипсвич Таун 11 18
11 Мидлсбро 12 17
12 Шеффилд Уэнсдэй 12 16
13 Ноттингем Форест 11 15
14 Куинз Парк Рейнджерс 12 14
15 Халл Сити 12 13
16 Миллуол 12 13
17 Дерби Каунти 10 13
18 Брентфорд 12 12
19 Барнсли 11 12
20 Рединг 11 12
21 Бирмингем Сити 12 11
22 Бертон Альбион 12 10
23 Сандерленд 12 8
24 Болтон Уондерерс 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов