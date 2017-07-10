Хаманн: "Не вижу "Манчестер Сити" чемпионом Англии в следующем сезоне"



Бывший футболист "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн считает, что "горожане" не станут чемпионами Англии в следующем сезоне.

"Не думаю, что в следующем сезоне будет другой Гвардиола. Впрочем, "Манчестер Сити" может стать другим. Гвардиола получил команду со стареющей обороной, крайние защитники которых были старше 30 лет. До его прихода в команду подбор игроков был не самым удачным.

Пару лет назад у них в составе почти не было игроков моложе 30 лет. Поэтому они попытались омолодить состав, подписав Стерлинга, де Брюйне, Стоунза и еще нескольких игроков. Но меня не удивило, что он не сумели бороться с "Челси". У "Манчестер Сити" были большие проблемы в обороне. Сейчас ситуация стала лучше, но я все равно не вижу "Манчестер Сити" чемпионом Англии в следующем сезоне", - приводит слова Хаманна Mirror.

Напомним, что в минувшем сезоне "Манчестер Сити" занял третье место в Премьер-лиге и отстал от "Челси" на 15 очков.

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