Хаманн раскритиковал Роналду за его финт в матче Португалия - Германия
Фото твиттер Криштиану Роналду
Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн остался недоволен действиями капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в очном матче команд в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Напомним, что форвард "Ювентуса" издевательски обыграл Антонио Рюдигера, использовав оригинальный финт. Видео эпизода можно посмотреть в твиттере УЕФА.
"Думаю, Роналду совершил глупость. Всем известно, что он может сделать подобное. Но зачем принижать соперника? Сейчас Криштиану выглядит дураком. Хотя, возможно, именно его действия могли дать дополнительный импульс немецким футболистам, чтобы изменить ситуацию на поле", - приводит слова Хаманна The Sun.
Германия одержала волевую победу над Португалией со счётом 4:2. Роналду забил гол и сделал ассист в этом матче.
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