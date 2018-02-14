Хаманн сделал прогноз на исход противостояния "Реала" и ПСЖ

Известный в прошлом немецкий футболист Дитмар Хаманн сделал прогноз на исход противостояния в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и французским ПСЖ.

" Когда команда добивается таких успехов, как "Реал", наступает время, когда производительность в игре команды начинает падать. В этом случае необходимо обновление состава, но это непростой процесс из-за огромных сумм, которые фигурируют при расторжении контрактов и в заработных платах. Я думаю, что в этом году ПСЖ станет последней остановкой для "Реала" в турнире.

У ПСЖ имеются большие амбиции, хотя между такими игроками, как Неймар и Кавани , и существуют некоторые трения . Но между футболистами во всех командах случается напряженность в отношениях. Они с этим справятся ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду назвал две проблемные позиции "Реала" в преддверии игры против ПСЖ. | soccernews.ru