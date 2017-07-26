Хамес: "Бавария" более великий клуб, чем "Реал"

Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес заявил, что мюнхенцы являются великим клубом.

"Перед переходом в "Баварию" я тщательно изучал состав и историю клуба. Оказалось, что в команде не меньше звезд, чем в "Реале". Я даже скажу, что "Бавария" более великий клуб, чем "Реал". Кроме того, здесь есть наставник Карло Анчелотти, с которым у меня отличные отношения", - приводит слова Родригеса Sport Bild.

Напомним, что "Бавария" арендовала 26-летнего Родригеса до лета 2019 года с возможностью последующего выкупа.

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