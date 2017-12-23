Хамес: "Бавария" похожа на "Реал"
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес сравнил мюнхенский клуб с мадридским "Реалом", которому принадлежат права на игрока.
"Бавария" похожа на "Реал", это клубы самого высокого уровня. Они всегда хотят выигрывать титулы и привыкли к победам. Для меня "Бавария" - абсолютный топ-клуб. Здесь всё очень здорово. Могу представить себе, что буду играть в "Баварии" ещё много лет. Мне очень нравится Мюнхен, это фантастический город. Немного холодно, но я хорошо устроился. Началась новая жизнь" - приводит слова 26-летнего колумбийца Sport1.de.
В этом сезоне Хамес сыграл за "Баварию" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6