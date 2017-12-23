Хамес: "Бавария" похожа на "Реал"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес сравнил мюнхенский клуб с мадридским "Реалом", которому принадлежат права на игрока.

"Бавария" похожа на "Реал", это клубы самого высокого уровня. Они всегда хотят выигрывать титулы и привыкли к победам. Для меня "Бавария" - абсолютный топ-клуб. Здесь всё очень здорово. Могу представить себе, что буду играть в "Баварии" ещё много лет. Мне очень нравится Мюнхен, это фантастический город. Немного холодно, но я хорошо устроился. Началась новая жизнь" - приводит слова 26-летнего колумбийца Sport1.de.

В этом сезоне Хамес сыграл за "Баварию" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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