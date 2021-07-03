Хамес близок к переходу в "Милан"

Фото инстаграм Хамеса Родригеса

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес может сменить команду в ближайшее время.

По информации Tuttosport, "Милан" почти договорился о трансфере 29-летнего футболиста.

Сообщается, что "россонери" заплатят за колумбийца 10 миллионов евро и заключат с ним контракт с зарплатой 6 миллионов в год.

В прошлом сезоне Хамес сыграл за "Эвертон" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

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