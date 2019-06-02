Хамес близок к переходу в "Наполи"

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Хамес близок к переходу в "Наполи"
Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может перейти в неаполитанский "Наполи", сообщает Marca.

По сведениям издания, на покупке игрока настаивает главный тренер клуба Карло Анчелотти​, который ранее работал с ним в "Реале" и "Баварии". Наставник уже провел беседу с агентом футболиста Жорже Мендешом.

Напомним, что последние два года 27-летний Родригес выступал за "Баварию", которая не стала выкупать его трансфер. Также интерес к колумбийцу проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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