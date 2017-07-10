Хамес близок к переходу в свой новый клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в мюнхенскую "Баварию", информирует football.fr.

По сведениям источника, 25-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта с чемпионом Германии. Поэтому в ближайшее время "Бавария" сядет за стол переговоров с королевским клубом, дабы согласовать сумму отступных за звездного колумбийца.

Напомним, Хамес решительно настроен сменить команду в течение ближайших 48 часов. | soccernews.ru