Хамес близок к переходу в свой новый клуб

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Хамес близок к переходу в свой новый клубПолузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в мюнхенскую "Баварию", информирует football.fr.

По сведениям источника, 25-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта с чемпионом Германии. Поэтому в ближайшее время "Бавария" сядет за стол переговоров с королевским клубом, дабы согласовать сумму отступных за звездного колумбийца.

Напомним, Хамес решительно настроен сменить команду в течение ближайших 48 часов. | soccernews.ru

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