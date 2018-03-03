Хамес близок к возвращению в строй

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес близок к возвращению в строй, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний колумбиец почти восстановился после травмы икроножной мышцы. Ожидается, что он вернётся к тренировкам в ближайший понедельник.

В этом сезоне Хамес сыграл за "Баварию" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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