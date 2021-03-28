Хамес думает, что "Эвертон" может стать не хуже "Баварии" и "Реала"

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Хавбек "Эвертона" Хамес Родригес поделился мнением о перспективах клуба и наставнике Карло Анчелотти.

"Я работаю с тренером, который точно знает, что я из себя представляю. Он знает, как вести себя с игроками, помощниками, и у нас с ним сложились прекрасные отношения – как у отца с сыном.

"Эвертон" может достичь уровня сопоставимого с такими топ-клубами, как "Реал" и "Бавария". Почему нет? Две последние игры не были такими хорошими, как могли хотелось бы, но это АПЛ. Каждая встреча – это как финал, как сражение. Необходимо поддерживать хорошую форму, надо быть готовыми морально к чему угодно.

Я доволен тем, как играю. Считаю, что могу лучше, если набрать лучшую форму. Я хочу хорошо играть и выступать на высоком уровне", – приводит слова колумбийца Marca.

В сезоне 2020/2021 Хамес сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.