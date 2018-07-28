Хамес: "Думаю только о "Баварии"

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Хамес: "Думаю только о "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес отреагировал на трансферные слухи вокруг своей персоны.

"О моём будущем очень много слухов. Но я остаюсь в "Баварии" и ни о чём не беспокоюсь. Я всем здесь доволен. Могу представить, что останусь здесь после 2019 года. Я думаю только о "Баварии" - сказал колумбиец.

Напомним, что Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит мадридскому "Реалу". 

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