Хамес: "Если "Реал" вышел в финал, значит, он заслужил это"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес доволен тем, как его команда выглядела в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" (2:2).

Напомним, что в финал пробился "Реал", так как обыграл немцев в первом матче со счетом 2:1.

"Мы провели отличный матч в Мадриде. Но не всегда это срабатывает. Если "Реал" вышел в финал, значит, он заслужил это. Наша команда совершила ряд ошибок и в домашнем, и в гостевом матчах", - отметил он.

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