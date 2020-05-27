Хамес готов перейти в стан заклятого соперника "Реала"

Хавбек "Реала" Хамес Родригес намерен покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Football Espana, 28-летний колумбиец готов перебраться в "Атлетико", который ранее проявлял к нему интерес.

По сведениям источника, представители футболиста уже обсуждали с "матрасниками" возможную сделку.

Контракт Хамеса с "Реалом" истекает следующим летом. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 13 играх.

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