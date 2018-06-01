Хамес готов разорвать арендное соглашение с "Баварией"

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Хамес готов разорвать арендное соглашение с "Баварией"

Колумбийский хавбек Хамес Родригес задумался о возвращении в "Реал".

Как сообщает Tribal Football, игрок собирается разорвать арендный договор с "Баварией" и вернуться в мадридский клуб. Напомним, что аренда Хамеса должна была завершиться летом 2019 года.

Отметим, что судя по всему на решение Хамеса повлиял уход Зинедина Зидана из "Реала".

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