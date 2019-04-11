Хамес хочет перейти в "Наполи"

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Хамес хочет перейти в "Наполи"

Эрнан Оспина, тесть полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, признался, что его зять не против стать игроком "Наполи".

"Моя дочь Даниэла сказала мне, что у него прекрасные отношения с Карло Анчелотти и он будет рад воссоединиться с ним", - сказал Оспина.

Напомним, что Хамес работал вместе с Анчелотти в "Реале" в сезоне 2014/2015.

Сейчас хавбек на правах аренды выступает за "Баварию" и мюнхенский клуб может выкупить его за 42 миллиона евро.

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