Хамес хочет перейти в "Наполи"
Эрнан Оспина, тесть полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, признался, что его зять не против стать игроком "Наполи".
"Моя дочь Даниэла сказала мне, что у него прекрасные отношения с Карло Анчелотти и он будет рад воссоединиться с ним", - сказал Оспина.
Напомним, что Хамес работал вместе с Анчелотти в "Реале" в сезоне 2014/2015.
Сейчас хавбек на правах аренды выступает за "Баварию" и мюнхенский клуб может выкупить его за 42 миллиона евро.
Не пропустите: Хамес получил европейское гражданство. | http://soccernews.ru
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"Барселона" повторила рекорд "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14