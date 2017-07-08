Хамес хочет покинуть "Реал"



Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес принял решение перейти в другой клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист решил сменить клуб из-за предстоящего трансфера Дани Себальоса. Кроме того, на хавбека не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.

"Реал" оценивает колумбийца в 70 миллионов евро. Интерес к 25-летнему Родригесу проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

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