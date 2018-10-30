Хамес хочет прояснить своё будущее

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес хочет прояснить своё будущее, сообщает немецкая пресса.

27-летний колумбиец намерен встретиться с руководством мюнхенского клуба, чтобы узнать о планах правления по поводу своего трансфера.

Напомним, что "Бавария" имеет право выкупить Хамеса у "Реала" за 42 миллиона евро, однако до сих пор не дала понять, что планирует это сделать.

В связи с этим, плеймейкер начал задумываться о смене команды по окончании сезона. У него есть варианты с возвращением на "Сантьяго Бернабеу", переходом в "Ювентус" или в один из клубов АПЛ.

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