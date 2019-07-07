Хамес хочет уйти в "Атлетико"

Хавбек "Реала" Хамес Родригес может отказаться от перехода в "Наполи".

Как сообщает AS, колумбиец приостановил переговоры с неаполитанцами и ждет предложения от "Атлетико". Однако "матрасники" сделают его только после получения денег от продажи Антуана Гризманна в "Барселону".

Напомним, что последние два сезона Хамес играл в аренде за "Баварию", но мюнхенцы не стали выкупать права на игрока.

Ранее сообщалось, что "Реал" не отпустит Хамеса менее чем за 42 миллиона евро.

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