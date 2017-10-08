Хамес хочет вернуться в "Реал"



Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес намерен вернуться в "Реал", которому принадлежит его контракт, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, футболист опасается за место в составе после того, как команду покинул главный тренер Карло Анчелотти. При этом "Бавария" готова доплатить "Реалу" за досрочный возврат игрока.

Напомним, что мюнхенцы арендовали колумбийца на два года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 26-летний Родригес провел за "Баварию" 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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