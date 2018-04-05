Хамес хочет встретиться в полуфинале Лиги Чемпионов с "Реалом"

Теги хамес родригесбавария мюнхенреал мадрид

Хамес хочет встретиться в полуфинале Лиги Чемпионов с "Реалом"В полуфинале Лиги Чемпионов полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес хочет встретиться со своим бывшим клубом - мадридским "Реалом".

Как информирует испанская пресса, о своем желании 26-летний хавбек рассказал своему близкому окружению. По мнению колумбийца, ему может выпасть отличный шанс отомстить "сливочным", выступая за которых он не смог стать полноценным игроком основного состава, так как считает, что чемпионы Германии способны обыграть любого соперника на пути к престижному трофею.

Напомним, Нико Ковач опроверг слухи о своей возможной работе в "Баварии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов