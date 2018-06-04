Хамес и Фалькао вошли в итоговую заявку сборной Колумбии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Хосе Пекерманом определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас"), Давид Оспина ("Арсенал"), Камило Варгас ("Депортиво Кали");

Защитники: Кристиан Сапата ("Милан"), Оскар Мурильо ("Пачука"), Сантьяго Арьяс (ПСВ), Йерри Мина ("Барселона"), Хоан Мохика ("Жирона"), Франк Фабра ("Бока Хуниорс"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм");

Полузащитники: Вильмар Барриос ("Бока Хуниорс"), Карлос Санчес ("Эспаньол"), Абель Агиляр ("Депортиво Кали"), Хамес Родригес ("Бавария"), Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Матеус Урибе ("Америка"), Джефферсон Лерма ("Леванте"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт");

Нападающие: Карлос Бакка ("Вильярреал"), Радамель Фалькао ("Монако"), Луис Муриэль ("Севилья"), Мигель Борха ("Палмейрас"), Хосе Искьердо ("Брайтон").

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Колумбии сыграет с Японией, Польшей и Сенегалом.

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